«Ростов» - «Уфа»: что говорили игроки после матча

– Игра нам сегодня давалась. 4:1, наверное, много, но мы были ближе к победе, и, слава Богу, так и сложилось. Первый тайм в целом тоже играли неплохо, просто моментов как таковых не было. А во второй половине игры имели четыре возможности, и все их удалось реализовать, за счет этого и выиграли. Не могу сказать, что первый тайм был намного хуже второго. В принципе ровная и добротная игра на выезде, хороший матч провели.