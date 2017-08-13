«Ростов» - «Уфа»: что говорили игроки после матча

Александр Гацкан: «Ростов» после пенальти владел инициативой и нагнетал обстановку»
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан после победы над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что в перерыве казалось, что во встрече будет ничейный результат. Он также добавил, что после пенальти его команда владела инициативой, после чего нагнетала обстановку.
– Игра тяжело сложилась, особенно первый тайм. Казалось, что будет ничейный результат, но «Уфа» забила невероятный гол. Нам пришлось играть в более атакующем варианте, выровняли ее, плюс тренер сделал замены, которые нам помогли. После пенальти уже мы владели инициативой, поэтому дальше нагнетали обстановку.
– Как хватило сил при таком темпе игр?
– Готовились на тренировках, отрабатывали на сборах физические моменты. Вся Европа так играет, потому ничего страшного. Спасибо всем ребятам, которые отрабатывали в каждых моментах.
– Четвертая победа подряд, какая у вас вообще цель?
– В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу.
Александр Зуев: «Уфа» ничем не удивила «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев доволен победой над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России. По словам хавбека, уфимцы не сумели удивить желто-синих своими действиями на поле.
- Выиграли 4:1, едем довольные домой. Мы разбирали «Уфу» по видео, изучили их сильные и слабые стороны, поэтому предполагали, как они будут играть, - сказал Зуев. - То есть, ничем они нас не удивили. У "Ростова" была довольно-таки приличная ротация, поэтому получалось играть в хорошем темпе. Тем, кто выходил в среду, было чуть тяжелее.
- Что говорил Кучук, когда выпускал на замену?
- Мне нужно было больше играть вперед, за спину, открываться быстрее.
- На ваш взгляд, почему получились два таких разных тайма?
- Не знаю, так получилось. Это стечение обстоятельств. Мы с Калачевым вышли и буквально за десять секунд заработали пенальти. Так сложилось.
- В следующий раз вам уже меньше времени понадобится?
- Не знаю. Куда уж меньше? (смеется).
- В этом году у вас фактически новая команда, но вы все равно показываете результат. Какая у вас цель?
- Мы спокойно от матча к матчу двигаемся. Считаю, что сплотились. Главное - играем друг за друга.
- Следующие матчи с «Краснодаром» и «Зенитом». С какими ожиданиями подходите?
- Сейчас два выходных будут - отдохнем, и со свежей головой будем готовиться.
Артур Юсупов: «Ростову» давалась игра в матче с «Уфой»
Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов после победы над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда показала хорошую игру. При этом он выразил мнение, что счет мог быть менее крупным.
– Игра нам сегодня давалась. 4:1, наверное, много, но мы были ближе к победе, и, слава Богу, так и сложилось. Первый тайм в целом тоже играли неплохо, просто моментов как таковых не было. А во второй половине игры имели четыре возможности, и все их удалось реализовать, за счет этого и выиграли. Не могу сказать, что первый тайм был намного хуже второго. В принципе ровная и добротная игра на выезде, хороший матч провели.
– За счет чего удалось забить все голы в течение одного временного промежутка?
- Это футбол. Бывает, что вообще не забиваешь, а случается что и пачками. Просто не угадаешь, дело случая, так сложилось.
- У вас сезон начался удачно, какая вообще цель?
- Как таковой задачи нет, нет цели занять первое место. Выиграть в команде все хотят, но нет такого, чтобы занять определенную строчку в турнирной таблице. Будет банально, но мы готовимся к следующему матчу. Сейчас наша задача - проявить себя в следующей встрече. Нет глобальных целей, начинаем подготовку к «Краснодару».
- Каково это играть через два на третий день?
- Мне кажется, что тренер очень грамотно сделал. После игры поменял ряд игроков, была проведена ротация. Это сыграло определенную роль, мы были свежее. За 30 минут вышли наши атакующие игроки, вследствие чего мы заметно добавили.
Боян Йокич: «Мы допустили слишком много ошибок»
Защитник «Уфы» Боян Йокич после поражения от «Ростова» (1:4) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что наставник команды Сергей Семак поддержал своих игроков в раздевалке. Футболист надеется, что в следующей встрече уфимцы не пропустят четыре мяча.
– В первом тайме начали не очень агрессивно, хотя в целом контролировали ситуацию. Во втором тайме соперник действовал лучше, а мы допустили слишком много ошибок. Мы не осуществляли командное давление и очень слабо действовали в обороне, а также теряли много мячей.
– Следующий матч будет лучше?
– Будем надеяться, что не пропустим 4 мяча, а играть должны естественно лучше.
– Что в раздевалке сказал Семак?
– Главный тренер знает и понимает, что каждый в команде сыграл не лучшим образом, старался поддержать.