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На Дне болельщика «СЮ» можно заказать мультисервисную карту от Сбербанка

11 августа 2017, 18:27
Мультисервисную банковскую карту ХК «Салават Юлаев» от Сбербанка можно будет просто и быстро заказать на Дне болельщика 12 августа в спортивном комплексе «Уфа-Арена».

Такое мероприятие хоккейный клуб ежегодно устраивает перед началом игрового сезона для всех поклонников хоккея и болельщиков «Салавата Юлаева». Впервые ко Дню болельщика присоединится Сбербанк. Картой болельщика удобно оплачивать покупки, а также можно накапливать бонусы для участия в программе лояльности клуба.

На протяжении всего мероприятия на стенде Сбербанка, расположенном напротив 5-го сектора «Уфа-Арены», будут работать сотрудники банка. У них можно получить подробную консультацию по карте болельщика и заказать ее. А еще банк приготовил специальный сюрприз. Каждый желающий сможет взять автограф у Артема Федорова и Филипа Ларсена, игроков ХК «Салават Юлаев», и сделать с ними фото на память.

Карта болельщика ХК «Салават Юлаев» - это выпущенная Сбербанком банковская карта Mastercard с технологией платежей в одно касание PayPass, которая совмещает сразу несколько функций, в том числе может использоваться как удостоверение болельщика, абонемент для посещения матчей в спортивном комплексе «Уфа-Арена» и бонусная карта для участия в программе лояльности хоккейного клуба.

Она обладает всеми плюсами дебетовой карты. С ее помощью можно рассчитываться за покупки, в том числе по бесконтактной технологии Mastercard, снимать наличные в банкомате, совершать платежи через интернет-банк и оплачивать проезд в общественном транспорте Уфы.

К выпуску карт болельщика Сбербанк приступил в этом году. Заказать карту можно на кассах «Уфа-арены», а также на сайте хоккейного клуба «Салават Юлаев». С более подробной информацией о карте можно также ознакомиться на сайте клуба.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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