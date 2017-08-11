На Дне болельщика «СЮ» можно заказать мультисервисную карту от Сбербанка

На протяжении всего мероприятия на стенде Сбербанка, расположенном напротив 5-го сектора «Уфа-Арены», будут работать сотрудники банка. У них можно получить подробную консультацию по карте болельщика и заказать ее. А еще банк приготовил специальный сюрприз. Каждый желающий сможет взять автограф у Артема Федорова и Филипа Ларсена, игроков ХК «Салават Юлаев», и сделать с ними фото на память.