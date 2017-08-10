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В Пермском крае нашли угонщиков элитной иномарки в Башкирии

10 августа 2017, 15:42
Один из автоугонщиков был ранее судим.

В полицию Нефтекамска обратился 55-летний мужчина, у которого угнали «Lexus RX-200N», сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались пермяки - 31-летний мужчина и 42-летний ранее судимый мужчина. Во время обыска у них изъяли угнанную иномарку и набор Юрия Деточкина для успешного угона автомобиля. Автосканер, оборудование для перебивки идентификационных номеров и приборы, которые блокируют спутниковые сигналы противоугонных систем.

Заведено уголовное дело. Сейчас идет проверка на причастность жителей Пермского края к аналогичным преступлениям.

#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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