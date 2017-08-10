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В Башкирии следователи заинтересовались пожаром на комбинате Мелеуза

10 августа 2017, 14:54
При несчастном случае пострадало четыре человека.

9 августа произошел пожар на территории ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», в котором пострадали двое рабочих подрядной организации и два работника комбината, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Возраст пострадавших 22- 40 лет, все они госпитализированы с термическими ожогами различной степени тяжести. Предварительная причина пожара – нарушение правил техники безопасности при сварочных работах.

Назначена пожарно-техническая экспертиза также готовятся постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз для установления тяжести вреда здоровью пострадавших.

#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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