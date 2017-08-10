В Башкирии следователи заинтересовались пожаром на комбинате Мелеуза

9 августа произошел пожар на территории ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», в котором пострадали двое рабочих подрядной организации и два работника комбината, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Возраст пострадавших 22- 40 лет, все они госпитализированы с термическими ожогами различной степени тяжести. Предварительная причина пожара – нарушение правил техники безопасности при сварочных работах.
Назначена пожарно-техническая экспертиза также готовятся постановления о назначении судебно-медицинских экспертиз для установления тяжести вреда здоровью пострадавших.