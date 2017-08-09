В Башкирии с завтрашнего дня ожидается похолодание

10 августа в Башкирии ожидаются дожди. Ветер северный, север-западный 4-9м/с, днём порывистый. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в северных и горных районах до +3, днём 18-23 градуса.
В пятницу, 11 августа, днем ожидается +20, +21, ясно. Вечером небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +14, 16. В субботу, 12 августа, днем – небольшой дождь, столбик термометра днем поднимется до - +19, +21, ночью упадет до - +13, +15. В воскресенье, 13 августа, ожидается ясная погода. Днем - + 15, +19, ночью +10, +12.