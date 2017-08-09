В Башкирии девочку, делавшую селфи на крыше поезда, ударило током

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства травмирования током несовершеннолетней, делавшей селфи на крыше поезда.
Установлено, что утром 4 августа 2017 года пострадавшая взобралась на ЛЭП вблизи железнодорожной станции Шафраново Куйбышевской железной дороги, чтобы сделать удачное селфи.
Девочка получила удар электрическим током, сообщается на сайте комитета. Травмированную девочку заметил проходящий мимо одноклассник, который помог доставить пострадавшую в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.