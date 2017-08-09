В Башкирии девочку, делавшую селфи на крыше поезда, ударило током

Девочка получила удар электрическим током, сообщается на сайте комитета. Травмированную девочку заметил проходящий мимо одноклассник, который помог доставить пострадавшую в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.