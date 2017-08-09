mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии девочку, делавшую селфи на крыше поезда, ударило током

9 августа 2017, 14:19
Разряд тока смертельных травм не причинил.

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства травмирования током несовершеннолетней, делавшей селфи на крыше поезда.

Установлено, что утром 4 августа 2017 года пострадавшая взобралась на ЛЭП вблизи железнодорожной станции Шафраново Куйбышевской железной дороги, чтобы сделать удачное селфи.

Девочка получила удар электрическим током, сообщается на сайте комитета. Травмированную девочку заметил проходящий мимо одноклассник, который помог доставить пострадавшую в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48