Житель Башкирии, стрелявший в детей из пневматического оружия, арестован

47-летний местный житель заключён под стражу на два месяца до начала судебного процесса. Напомним, ранее, 9 июля в селе Сафарово, во дворе своего дома в Чишминском районе мужчина стрелял в трёх девочек. Дети получили различные травмы. Одной из них понадобилась хирургическая помощь. К счастью, сейчас здоровью детей ничего не угрожает, сообщает Следственный комитет. В ближайшее время виновнику будет избрана мера пресечения.Отметим, что мужчина на момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.