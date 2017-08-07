В УМПО из-за задымления эвакуировали рабочих

Сегодня около 10 утра в административном корпусе УМПО на 3 этаже произошло короткое замыкание, сообщили в пресс-службе завода. Работники оперативно покинули здание. Пожарные и сотрудники отряда МЧС быстро предотвратили задымление. В 10:20 сотрудники предприятия уже вернулись на рабочие места. В связи с чем случилось задымление, выясняет специальная комиссия.