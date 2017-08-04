В Башкирии люди на джипах разворотили ландшафт заповедника «Шульган-Таш»

Как сообщил директор заповедника Михаил Косырев, 10 июня национальный парк «Башкирия» выдал разрешение жителю Самары на проезд до Кутук-сумганского урочища для трёх машин с 11 пассажирами, в числе которых были еще и жители Оренбурга. О своей поездке они сняли фильм.
- Они имели право доехать до места и вернуться обратно. В тот день инспектор парка, сопровождая другую группу туристов, по пути к урочищу видели, как гости из Самары возвращались в сторону Нугуша. После чего, судя по видео, которое они выложили в интернете, автомобили свернули на другую дорогу и заехали в заповедник «Шульган-таш», не имея на то разрешения. Движение вне туристического маршрута является нарушением. Кроме того, во время путешествия к трём машинам присоединилась еще одна, что также является нарушением, так как при получении разрешения на проезд до Кутук-Сумгана четвертый автомобиль не был указан. На сегодня виновные лица установлены и в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В пресс-службе МВД по РБ нам рассказали, что по данному факту полицейские также проводят служебную проверку.
- По предварительным данным, несколько джипов устроили гонки на заповедной территории 3 июля в полицию Бурзянского района обратились сотрудники администрации государственного природного биосферного заповедника "Шульган-Таш". Они сообщили, что на территории заповедника группа туристов на четырех джипах нарушили правила заповедника.По предварительным данным туристы из разных регионов России, за рулем четырех автомобилей-внедорожников без разрешения заехали на территорию заповедника. Здесь они устроили гонки, причинив тем самым вред природе. По факту нарушения режима на территории природного парка "Шульган-Таш" полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как рассказал Медиакорсети директор Национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов, компании выдали разрешение на езду по строго отведённому маршруту.
- Некоторое время движение происходило на разрешённой территории. Но потом джипперы, без нашего ведома, уехали на территорию заповедника Шульган-Таш. Натворили, мягко говоря. На видео отчётливо виден совершённый урон природе.
А вот как прокомментировали данный инцидент и в Дирекции по особо охраняемым территориям РБ:
- Кроме проблем, связанных с катанием на транспортных средствах, на территориях природных парков существуют и другие проблемы. Не в лучшем состоянии находится территория парка озера Кандрыкуль. С каждым годом оно теряет свою первозданную чистоту. Но наибольшее беспокойство за судьбу Кандрыкуля вызывают факты, которые связаны с загрязнением воды озера. Почти на всех базах отдыха и в лагерях, места для стирок размещены в зоне береговой полосы. Насыщенная различными химикатами использованная вода, смешивается с озёрными водами.
Напомним, что ещё в прошлом году компания из Татарии проехала по туристической тропе в природном парке Иремель на четырёхколёсных вездеходах, нарушив тем самым несколько федеральных и местных законов. В природных парках «запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры».
Отдыхающие из Татарии также сняли видео о своей поездке. После разбирательств они его удалили и были вынуждены оплатить административный штраф.