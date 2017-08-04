В Башкирии люди на джипах разворотили ландшафт заповедника «Шульган-Таш»

- Они имели право доехать до места и вернуться обратно. В тот день инспектор парка, сопровождая другую группу туристов, по пути к урочищу видели, как гости из Самары возвращались в сторону Нугуша. После чего, судя по видео, которое они выложили в интернете, автомобили свернули на другую дорогу и заехали в заповедник «Шульган-таш», не имея на то разрешения. Движение вне туристического маршрута является нарушением. Кроме того, во время путешествия к трём машинам присоединилась еще одна, что также является нарушением, так как при получении разрешения на проезд до Кутук-Сумгана четвертый автомобиль не был указан. На сегодня виновные лица установлены и в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.