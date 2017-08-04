Эксперт: аренда жилья становится невыгодной

– Когда вы платите за ипотеку, вы, по сути, платите за личное жилье. Арендованную квартиру на вас никто оформлять не станет. Клиенты ГК «Госстрой» уже давно оценили все преимущества ипотеки от наших банков-партнеров. И сегодня более 70 процентов всех наших сделок совершается при помощи ипотеки. При этом особой популярностью пользуется ипотека без первого взноса. Финансовый продукт идеально подходит тем, кто имеет стабильный заработок, но пока не имеет крупных сбережений, – поясняет исполнительный директор ГК «Госстрой» Ян Фельдман.