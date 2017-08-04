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Эксперт: аренда жилья становится невыгодной

4 августа 2017, 04:55
В последнее время финансовые эксперты все чаще анализируют, что же выгоднее: аренда жилья или ипотека.

Еще актуальнее вопрос стал после того, как Центральный банк России заявил, что в настоящее время ипотечные ставки достигли своего пятилетнего минимума, а платежи по ипотеке почти сравнялись с арендными платежами.

В пользу ипотеки говорит еще один факт. Рынок аренды в нашей стране начал развиваться гораздо позже, чем, к примеру, на Западе. Там отношения арендатора и арендодателя обязательно скрепляются договором. У нас подобная практика пока не так популярна, поэтому для арендатора есть определенные риски при съеме жилья.

Когда вы платите за ипотеку, вы, по сути, платите за личное жилье. Арендованную квартиру на вас никто оформлять не станет. Клиенты ГК «Госстрой» уже давно оценили все преимущества ипотеки от наших банков-партнеров. И сегодня более 70 процентов всех наших сделок совершается при помощи ипотеки. При этом особой популярностью пользуется ипотека без первого взноса. Финансовый продукт идеально подходит тем, кто имеет стабильный заработок, но пока не имеет крупных сбережений, – поясняет исполнительный директор ГК «Госстрой» Ян Фельдман.

Как видите, аренда – лишь временное и сомнительное решение жилищного вопроса. Тогда как с ипотекой все понятно и прозрачно. А значит, будущему новоселу будет комфортно платить за свою новую квартиру. Тем более планы у нашего правительства весьма серьезные: снизить ипотечные ставки до 6-8%.

По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80. Информация доступна на сайте gosstroy.info, а также в офисе продаж застройщика по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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