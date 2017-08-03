mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Контрактники подрались в воинской части на Урале: ранены 14 человек

3 августа 2017, 15:37
Инцидент произошел в Елани Свердловской области.

Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области, сообщает сайт ura.ru. По данным источника издания, в конфликте было задействовано 160 служащих по контракту, 60 из них – бойцы из Тувы, 100 – из местного гарнизона.

Три месяца назад в учебный центр из Тувы прислали 60 контрактников для прохождения курсов выживания.

- В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона, - сообщает издание.

Ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона.

Сегодня, 3 августа, в Свердловскую область должен был приехать с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48