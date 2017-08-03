Контрактники подрались в воинской части на Урале: ранены 14 человек

Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области, сообщает сайт ura.ru. По данным источника издания, в конфликте было задействовано 160 служащих по контракту, 60 из них – бойцы из Тувы, 100 – из местного гарнизона.
Три месяца назад в учебный центр из Тувы прислали 60 контрактников для прохождения курсов выживания.
- В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона, - сообщает издание.
Ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона.
Сегодня, 3 августа, в Свердловскую область должен был приехать с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.