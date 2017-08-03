Контрактники подрались в воинской части на Урале: ранены 14 человек

Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области, сообщает сайт ura.ru. По данным источника издания, в конфликте было задействовано 160 служащих по контракту, 60 из них – бойцы из Тувы, 100 – из местного гарнизона.