Копатель могил из Иглинского района подозревается в убийстве

В конце июля к сотрудникам полиции обратились родственники пропавшего 35-летнего мужчины. По информации следственного комитета, 20 июля 40-летний житель Иглинского района копал могилу на местном кладбище, для захоронения умершей матери своего товарища. Помочь с этой непростой работой ему как раз пообещал пропавший позднее мужчина, но по какой-то причине, помогать он так и не пришел. На следующий день мужчины вновь встретились и между ними завязалась драка, победителем из которой вышел 40-летний копатель могил.