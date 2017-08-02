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Копатель могил из Иглинского района подозревается в убийстве

2 августа 2017, 17:45
Возбуждено уголовное дело.

В конце июля к сотрудникам полиции обратились родственники пропавшего 35-летнего мужчины. По информации следственного комитета, 20 июля 40-летний житель Иглинского района копал могилу на местном кладбище, для захоронения умершей матери своего товарища. Помочь с этой непростой работой ему как раз пообещал пропавший позднее мужчина, но по какой-то причине, помогать он так и не пришел. На следующий день мужчины вновь встретились и между ними завязалась драка, победителем из которой вышел 40-летний копатель могил.

Одержать победу ему помогли изрядкая доза алкоголя и штакетник, который мужчина использовал в качестве оружия. Оставив место драки, копатель могил ушел, а избитый умер на месте, его тело обнаружили только 29 июня. В данный момент возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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