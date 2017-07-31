В Башкирии утонули две девочки в реке Уршак

Вчера днем стало известно, что в реке Уршак в Аургазинском районе Башкирии нашли тела двух малолетних девочек. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме.
Одна девочка, 8 лет, из Стерлитамака, другая, 9 лет, - из деревни Турумбет Аургазинского района.
По предварительным данным, днем 30 июля они пошли купаться одни на речку на необорудованное для купания место. Вероятнее всего, течением их отнесло на глубокое место, где они и утонули, не смогли выбраться на крутой берег.
- Другие дети сообщили о случившемся взрослым, - поделились в следкоме. - Тела извлечены из воды местными жителями. Семьи погибших благополучные, характеризуются положительно.
Сейчас выясняются детали происшедшего, назначена экспертиза.