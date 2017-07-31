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В Башкирии сотрудника военкомата обвинили во взятке за "помощь" призывнику

31 июля 2017, 15:40
Мужчина получил 180 тысяч рублей от призывника за отметку о негодности.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего сотрудника военного комиссариата Туймазов по статье «Посредничество во взяточничестве в значительном размере и за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В мае 2015 года мужчина получил 180 тысяч рублей от призывника для дальнейшей передачи 110 тысяч должностным лицам военной комиссии за признание ими призывника «не годным» и выдачу военного билета.

70 тысяч рублей обвиняемый решил оставить себе за предоставленные услуги. После получения денег был задержан с поличным.

Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения после вручения копии обвинительного заключения.

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