В Башкирии сотрудника военкомата обвинили во взятке за "помощь" призывнику

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего бывшего сотрудника военного комиссариата Туймазов по статье «Посредничество во взяточничестве в значительном размере и за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В мае 2015 года мужчина получил 180 тысяч рублей от призывника для дальнейшей передачи 110 тысяч должностным лицам военной комиссии за признание ими призывника «не годным» и выдачу военного билета.
70 тысяч рублей обвиняемый решил оставить себе за предоставленные услуги. После получения денег был задержан с поличным.
Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения после вручения копии обвинительного заключения.