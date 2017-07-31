Как отдавать кредит? Эксперты советуют не прятаться от банков

Еще вариант –реструктуризация долга. Она подразумевает пересмотр условий кредита для уменьшения платежей. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита, к примеру, с 3 до 5 лет. Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора: все зависит от банка. Например, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени заемщик будет выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг. Или уменьшенные платежи. Для аргументированного разговора с сотрудниками банка нужно собрать все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Это могут быть: приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью, исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, свидетельство о смерти созаемщика по кредиту (или близкого родственника, кто помогал оплачивать кредит) и др.