Как отдавать кредит? Эксперты советуют не прятаться от банков

- Если у заемщика возникли сложности с платежами по кредиту, нужно, прежде всего, обратиться в банк, который выдал кредит. В большинстве случаев кредитные организации идут навстречу добросовестным клиентам, и есть несколько способов решения проблемы, - сказал в интервью изданию NewsNN.ru руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
- Сейчас благодаря снижению ключевой ставки, банки нередко предлагают реструктуризацию кредитов, одновременно уменьшая и для себя риски просрочки и невозврата этих кредитов, - сказал Михаил Мамута. - Гражданам надо внимательно изучать предложения банков, чтобы при рефинансировании старых долгов общая сумма новых не увеличилась. Поскольку бывает и так, что реальные условия, предложенные заемщику, расходятся с теми, которые банк рекламирует, предлагая реструктуризацию, и в Банк России поступают жалобы на этот счет.
Важно внимательно читать договор и обращать внимание на пакеты дополнительных услуг. А в случае, если рефинансирование предлагает некая посредническая компания (как правило, не поднадзорная Банку России), есть и риск мошенничества. В этом случае заемщика должно насторожить предложение уплатить взносы или «пошлины» перед рефинансированием.
Кредит стал неподъемным
В Башкортостане, по данным Объединенного кредитного бюро на 1.07.2017 г., более 240 тысяч заемщиков не вносили плату за кредиты более трех месяцев. Вот истории жителей республики, которые угодили в финансовую яму.
"Я взяла в кредит хороший автомобиль, потом пошло, поехало, в итоге мне прислали 3 кредитных карты как хорошему плательщику на внушительные суммы. Сначала отказывалась, но потом активировала их. А на мне был кроме автокредита ещё один кредит. И теперь платить в месяц я должна внушительную сумму. Даже если пойду на вторую работу, зарплаты не хватит, чтобы гасить все долги".
"Я очень внимательно относился к получению кредитов и к их своевременному погашению. Я жил один и поэтому кредиты брал только на самое необходимое. Но после того, как женился и родились дети, появились новые потребности. Мы взяли в кредит телевизор, холодильник, стиральную машину. Банки охотно выдавали кредитные карточки, мы съездили на отдых в Турцию, тоже в кредит. Отрезвление пришло, когда у нас общая сумма долга на трех кредитных картах перевалила за 500 тысяч рублей. В какой-то момент платежи по всем кредитам стали превышать зарплату в полтора раза. Теперь нам постоянно звонят коллекторы. Я довел свою семью до финансового банкротства".
"Я занимаюсь фермерством семь лет. Начинал с 20 га земли и 30 дойных коров. Дела пошли в гору, я начал расширять свое хозяйство. Взял кредит на покупку сельхозтехники - 1 миллион рублей. Но в 2014 году погибло несколько десятков коров. Сумма долга росла. Мне нечем было платить. По решению суда у меня арестовали и продали сельхозтехнику. Но еще оставался долг в размере 100 тысяч рублей. Банк отдал его коллекторскому агентству. Мне названивали каждый день. Угрожали сжечь дом. Пришлось обратиться в полицию. Потом я смог выкарабкаться".
У меня была мечта купить себе телефон известной марки последней модели. Зарплаты на его покупку не хватало, и я оформила кредит. При этом условия выплаты были вполне приемлемы – 3500 рублей в месяц. Зарплату я тогда получала по 25 тысяч рублей. Но через полгода попала под сокращение. Один раз пропустила платеж по кредиту. Хорошо, что мой брат - юрист, он сразу сказал: "Иди в банк, пиши заявление, что ты осталась без работы". В банке объяснила ситуацию, мне предложили предоставить подтверждающие документы, после чего банк смог изменить условия выплаты кредита. Я смогла найти работу, выплатила свой долг".
По данным Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления ЦБ РФ, за 2016 год банками населению республики было выдано кредитов на сумму 177,1 млрд. рублей, что на 28,9% больше, чем за 2015 год.Остаток задолженности по кредитам на 01.01.2017 г. составил 280,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 3,1%.
Варианты есть
Есть несколько вариантов, как договориться с банком по поводу трудностей с выплатой кредита. Это может быть отсрочка платежа на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если человек много лет был клиентом банка, исправно платил, то банк, возможно, пойдет навстречу. Но надо помнить, что такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей, и если за это время должник не поправит финансовую ситуацию и не начнет платить, банк, скорее всего, повторно навстречу уже не пойдет.
Еще вариант –реструктуризация долга. Она подразумевает пересмотр условий кредита для уменьшения платежей. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита, к примеру, с 3 до 5 лет. Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора: все зависит от банка. Например, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени заемщик будет выплачивать только проценты или, наоборот, только основной долг. Или уменьшенные платежи. Для аргументированного разговора с сотрудниками банка нужно собрать все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Это могут быть: приказ о сокращении и копия трудовой книжки с соответствующей записью, исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, свидетельство о смерти созаемщика по кредиту (или близкого родственника, кто помогал оплачивать кредит) и др.
Сейчас одним из возможных выходов из ситуации является рефинансирование старого кредита новым. В последнее время процентные ставки в банках снизились, так что такое решение может быть экономически оправданным.
Помнить про "подушку безопасности"
Стоит придерживаться важных правил по планированию кредита: сумма платежей по кредитам не должна превышать 30-35% дохода, а остающихся денег должно хватать на прочие обязательные платежи и на жизнь заемщику и его семье. А в «кубышке на черный день» должны быть минимум 3 месячных дохода заемщика. Не стоит пренебрегать страховкой.
Надо помнить, что законодательство не предусматривает никаких послаблений должнику даже в случае потери кормильца, увольнения или продолжительной болезни. Банк может пойти на уступки, но не стоит ожидать прощения кредита: его придется выплачивать в любом случае. Если банк отказывает в пересмотре условий, можно обратиться к финансовому омбудсмену. Он защищает интересы граждан до суда, если долг не превышает 300 тысяч рублей. Этот механизм работает: только за июнь 2017 года - 95 решенных споров между заемщиками и банками. Но рассчитывать на такую помощь можно только в случае, если у банка подписано соглашение о сотрудничестве.
Некоторые заемщики, заблуждаясь, полагают, что если банк лишился лицензии, то кредит можно и не платить. Но долг не исчезает после банкротства банка: он переходит Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации.
Банк может обратиться в суд
Если неплательщик не договаривается с банком, у последнего остается право истребовать деньги через суд. Но суд может учесть непростую ситуацию у должника. И назначить щадящие условия погашения кредита. Но об изменении условий по кредиту можно самому договориться с банком. А в случае суда на должника лягут еще и новые, судебные издержки. Если должник не платит и после решения суда, то появятся судебные приставы. Они могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество. И если долг превышает 30 тысяч рублей, то заемщика не выпустят за границу.
За разъяснениями и с жалобами на действия кредитной организации можно обратиться в Интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru. Или по телефону 8 800 250-40-72 (звонки из регионов России бесплатные).