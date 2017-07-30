В Сирии погиб контрактник из Башкирии

В Сирии погиб 42-летний житель Нефтекамска Андрей Володин. Информацию об этом опубликовало официальное сообщество ЦСН ФСБ РФ в соцсети Facebook. Как отмечается в сообщении, известно об этом стало 28 июля. Мужчина воевал в Сирии по контракту.
- Погиб братишка в Сирии, оставшись прикрывать отход группы российских войск. Тяжело раненый оборонял высоту пока не получил второе смертельное ранение,- в сообществе цитируют слова его сослуживца.
У Андрея остались дочь и жена.
Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» приносит соболезнования родным и близким.