mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Сирии погиб контрактник из Башкирии

30 июля 2017, 13:25
У 42-летнего Андрея Володина из Нефтекамска остались жена и дочка.

В Сирии погиб 42-летний житель Нефтекамска Андрей Володин. Информацию об этом опубликовало официальное сообщество ЦСН ФСБ РФ в соцсети Facebook. Как отмечается в сообщении, известно об этом стало 28 июля. Мужчина воевал в Сирии по контракту.

- Погиб братишка в Сирии, оставшись прикрывать отход группы российских войск. Тяжело раненый оборонял высоту пока не получил второе смертельное ранение,- в сообществе цитируют слова его сослуживца.

У Андрея остались дочь и жена.

Редакция информационного агентства «Медиакорсеть» приносит соболезнования родным и близким.

#Новости#Ольга Корзик#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48