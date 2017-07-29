Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко сыграл против мадридского «Реала»

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко вчера, 28 июля, сыграл в товарищеском матче в составе «Манчестер Сити» против мадридского «Реала».
Он заменил Кевина де Брюйне на 69-й минуте матча при счете 3:0 в пользу английского клуба и доиграл до конца игры. Встречу «Манчестер Сити» выиграл, обыграв один из самых титулованных клубов мира со счетом 4:1.
Напомним, что Александр Зинченко играл в составе ФК «Уфа» с марта 2015 по июль 2016, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Там он был передан в аренду голландскому клубу ПСВ, и вот снова появился в составе «Манчестер Сити».
Вы можете посмотреть несколько моментов игры с участием Зинченко.