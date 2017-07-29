Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко сыграл против мадридского «Реала»

Напомним, что Александр Зинченко играл в составе ФК «Уфа» с марта 2015 по июль 2016, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Там он был передан в аренду голландскому клубу ПСВ, и вот снова появился в составе «Манчестер Сити».