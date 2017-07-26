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Posted 26 июля 2017, 10:54

Published 26 июля 2017, 10:54

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Уфе жители двух домов переплатили 765 тысяч рублей за отопление

26 июля 2017, 10:54
Они получили перерасчет за переплату отопления на протяжение трех лет.

Управляющая компания ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» должна была ежегодно производить корректировку платы за отопление, но не делала этого на протяжении трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Жители двух многоквартирных домов в течение трех лет переплатили 765 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении допущенных нарушений. Пострадавшим жителям произвели перерасчет.

#Происшествия#Новости
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