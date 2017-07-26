В Уфе жители двух домов переплатили 765 тысяч рублей за отопление

Posted 26 июля 2017, 10:54
Published 26 июля 2017, 10:54
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Управляющая компания ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» должна была ежегодно производить корректировку платы за отопление, но не делала этого на протяжении трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Жители двух многоквартирных домов в течение трех лет переплатили 765 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении допущенных нарушений. Пострадавшим жителям произвели перерасчет.