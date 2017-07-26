В Уфе жители двух домов переплатили 765 тысяч рублей за отопление

Они получили перерасчет за переплату отопления на протяжение трех лет.

Управляющая компания ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» должна была ежегодно производить корректировку платы за отопление, но не делала этого на протяжении трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Жители двух многоквартирных домов в течение трех лет переплатили 765 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении допущенных нарушений. Пострадавшим жителям произвели перерасчет.