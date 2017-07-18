В Башкирии пропавшего у реки 6-летнего мальчика обнаружили мертвым

Тело 6-летнего Рамазана Салаватова из деревни Сыртланово, который пропал 17 июля в Мелеузовском районе, нашли 18 июля около четырех часов утра в 60 км от Мелеуза, сообщил руководитель группы Вконтакте "Поиск пропавших людей" Павел Нестеров. Мальчик потерялся ещё в обед – его искали весь день и всю ночь. Тело малыша обнаружили полицейские вместе с родственниками в 300 метрах от дома внизу по течению Белой.
Известно, что маленький Рамазан был с родственниками, когда случилась трагедия.
В следкоме Башкирии по данному факту организовали доследственную проверку.
- По предварительным данным, утром 17 июля 6-летний мальчик выгнал гусей со двора и домой не вернулся, - сообщили в следкоме. - Его тело было обнаружено в 300 метрах от дома в реке с признаками утопления.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
«Медиакорсеть» приносит соболезнования родным и близким Рамазана.