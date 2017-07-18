В Башкирии пропавшего у реки 6-летнего мальчика обнаружили мертвым

Тело 6-летнего Рамазана Салаватова из деревни Сыртланово, который пропал 17 июля в Мелеузовском районе, нашли 18 июля около четырех часов утра в 60 км от Мелеуза, сообщил руководитель группы Вконтакте "Поиск пропавших людей" Павел Нестеров. Мальчик потерялся ещё в обед – его искали весь день и всю ночь. Тело малыша обнаружили полицейские вместе с родственниками в 300 метрах от дома внизу по течению Белой.