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В Башкирии пропавшего у реки 6-летнего мальчика обнаружили мертвым

18 июля 2017, 10:11
Малыша, пропавшего в Мелеузовском районе, искали весь день и всю ночь.

Тело 6-летнего Рамазана Салаватова из деревни Сыртланово, который пропал 17 июля в Мелеузовском районе, нашли 18 июля около четырех часов утра в 60 км от Мелеуза, сообщил руководитель группы Вконтакте "Поиск пропавших людей" Павел Нестеров. Мальчик потерялся ещё в обед – его искали весь день и всю ночь. Тело малыша обнаружили полицейские вместе с родственниками в 300 метрах от дома внизу по течению Белой.

Известно, что маленький Рамазан был с родственниками, когда случилась трагедия.

В следкоме Башкирии по данному факту организовали доследственную проверку.

- По предварительным данным, утром 17 июля 6-летний мальчик выгнал гусей со двора и домой не вернулся, - сообщили в следкоме. - Его тело было обнаружено в 300 метрах от дома в реке с признаками утопления.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Медиакорсеть» приносит соболезнования родным и близким Рамазана.

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