В Башкирии замначальника отдела полиции уволили за коррупцию

Генерал-майор полиции Роман Деев подписал приказ об увольнении из органов внутренних дел заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе ведомства.
При проверке достоверности предоставленных сведений у 35-летнего Ильнура Юсупова обнаружили несоответствие доходов и имеющегося имущества.
По закону государственные служащие, замещающие в органах внутренних дел ряд должностей, в том числе из числа руководящего состава, представляют сведения о своем имуществе, расходах и доходах, а также членов своей семьи ежегодно.
Напомним, что на прошлой неделе новость о том, что полицейский распоряжался многомиллионным состоянием, вызвала резонанс. Как удалось выяснить журналистам телеканала ГТРК Башкортостан, замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции за три года купил три квартиры, коттедж, три земельных участка и пару иномарок.
Прокуратура Башкирии заинтересовалась многомиллионным имуществом у высокопоставленного чиновника регионального МВД Ильнура Юсупова.
Сотрудники прокуратуры проверяли, насколько расходы правоохранителя соответствуют его доходам. Выяснилось, что 35-летний замначальника одного из отделов МВД Башкирии за три года - с 2013 по 2015 - совместно с супругой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250» общей стоимостью свыше 21,6 млн руб.
- Он также построил в пригороде Уфы коттедж площадью около 200 кв м, - сообщили журналисты в телесюжете. - При этом по официальным данным годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей. Кроме того, полицейский обеспечил незаконное оформление в собственность своей семьи земельных участков в пригороде Уфы общей площадью 37 гектаров.
Чтобы уклониться от процедуры контроля за расходами, майор полиции умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения, посчитали в прокуратуре.
А поскольку он не представил доказательства законности приобретения всего этого имущества, прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства. Его имущество было арестовано.
Также материалы проверки по фактам незаконного вывода земель сельскохозяйственного назначения из муниципальной собственности направлены в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
- МВД по Республике Башкортостан и далее будет принимать жесткие меры в отношении сотрудников полиции, допустивших факты предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, сведений об имущественных обязательствах, и принципиально подходить к привлечению их к установленной законом ответственности, - сообщили в министерстве.