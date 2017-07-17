В Башкирии следователи проверят, как именно утонул 8-летний мальчик

Следователи начали доследственную проверку по сообщению о том, что 8-летний мальчик упал в реку Уршак в Уфимском районе Башкирии.
Сообщение об этом поступило 13 июля, тело мальчика нашли вчера, 16 июля.
Следователи уже установили, что 8-летний Макар Александров из деревни Камышли вместе с другими детьми пошел на рыбалку. Его удочка упала в реку, мальчик потянулся за ней и упал в воду, течение унесло его.
- Немедленно были организованы поиски малолетнего, - сообщили в следкоме. - Тело утонувшего ребенка было обнаружено водолазами 16 июля.
Теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, уже назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти ребенка. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.