В Башкирии мужчину убило грозовым разрядом

Вчера, 16 июля, днём стало известно о том, что около дома отдыха «Ахун» Учалинского района Башкирии погиб мужчина.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме.
Пока известно, что вчера днем отдыхающие из дома отдыха «Ахун» собрались на природе и играли на музыкальных инструментах.
- Когда началась гроза, все спрятались от дождя под «грибком», - сообщили в следкоме. - Грозовой разряд ударил в 49-летнего мужчину, стоящего под навесом, который скончался на месте. Еще один мужчина госпитализирован.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.