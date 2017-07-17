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В Башкирии мужчину убило грозовым разрядом

17 июля 2017, 17:47
По этому факту проводится доследственная проверка.

Вчера, 16 июля, днём стало известно о том, что около дома отдыха «Ахун» Учалинского района Башкирии погиб мужчина.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме.

Пока известно, что вчера днем отдыхающие из дома отдыха «Ахун» собрались на природе и играли на музыкальных инструментах.

- Когда началась гроза, все спрятались от дождя под «грибком», - сообщили в следкоме. - Грозовой разряд ударил в 49-летнего мужчину, стоящего под навесом, который скончался на месте. Еще один мужчина госпитализирован.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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