В Башкирии директор МУПа попался на нарушении антикоррупционного запрета

Директор муниципального предприятия «Теплосеть» одновременно возглавлял и входил в состав учредителей ООО «Водстрой», тогда как руководитель МУПа не вправе быть учредителем и занимать должности в других коммерческих и некоммерческих организациях, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.