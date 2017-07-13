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В Башкирии директор МУПа попался на нарушении антикоррупционного запрета

13 июля 2017, 14:02
В Архангельском районе директор МУП «Теплосеть» одновременно возглавлял и входил в состав учредителей ООО «Водстрой».

Директор муниципального предприятия «Теплосеть» одновременно возглавлял и входил в состав учредителей ООО «Водстрой», тогда как руководитель МУПа не вправе быть учредителем и занимать должности в других коммерческих и некоммерческих организациях, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуроры обратились в Кармаскалинский межрайонный суд с требованием уволить руководителя. В ходе рассмотрения дела, мужчина сам уволился с занимаемой должности. Кадровик районной администрации привлечен к дисциплинарной ответственности.

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#Новости#Злата Зукович#Политика
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