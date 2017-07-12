В Башкирии после массовых протестов восстановлен проезд к деревне Сарва

В тот же день на место выехал вице-премьер правительства Ильяс Муниров и после встречи с жителями на дороге был установлен знак «движение транспорта массой более 15 тонн запрещено». Ещё через день в деревню прибыл премьер-министр Рустэм Марданов, который поручил снять установленный дорожный знак и полностью запретить движение грузовиков. Также в деревне был установлен весовой контроль.