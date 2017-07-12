В Башкирии после массовых протестов восстановлен проезд к деревне Сарва

Сегодня было восстановлено движение легковых автомобилей по автодороге Вознесенский – Сарва, сообщили в гострансе Башкирии. Председатель сельсовета Миляуша Идрисова информацию подтвердила, но, по её словам, история ещё не закончилась.
- После приезда премьер-министра на ремонт дороги пригнали технику с пяти районов, теперь вместе с победителем торгов РегионДорСтроем работают сотрудники пяти ДРСУ, всего около тридцати единиц техники, - сообщила по телефону председатель сельсовета.
Напомним, с первого июня было прекращено движение легкового транспорта по автодороге Вознесенское – Сарва. Проезд стал невозможен из-за плохого состояния дороги, которую разбили многотонные грузовики, перевозящие лес для нужд завода Кроношпан. После того как в СМИ вышли несколько материалов об отрезанных от остального мира жителях деревни, и четвёртого июля они вышли на улицу и перегородили дорогу для грузовиков, на проблему обратил внимание глава региона Рустэм Хамитов.
- Я ещё вчера дал поручение, чтобы вице-премьер выехал туда, чтобы исполняющий обязанности председателя Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству тоже работал и не вылезал оттуда, пока не наведёт порядок, - заявил Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами Госсобрания региона 6 июля.
В тот же день на место выехал вице-премьер правительства Ильяс Муниров и после встречи с жителями на дороге был установлен знак «движение транспорта массой более 15 тонн запрещено». Ещё через день в деревню прибыл премьер-министр Рустэм Марданов, который поручил снять установленный дорожный знак и полностью запретить движение грузовиков. Также в деревне был установлен весовой контроль.
Официально движение грузовиков запрещено до 1 августа, за это время РегионДорСтрой получивший госконтракт на капитальный ремонт дороги стоимостью 42 миллиона рублей, должен закончить работы. С учётом того, что теперь в исполнении контракта фирме помогают ДРСУ скорее всего работы будут завершены в срок.
Стоит отметить, что это скорее всего первый в Башкирии случай, когда чиновники помогли решить проблему жителей, решившихся на открытый протест.