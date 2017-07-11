Время ожидания. Приёмников.

Время ожидания - оно уже было, я четко его распознаю, видел два раза: в 2004-м и в 2009-м. Пугана, расколота, бита, любимая и дорогая моя башкирская элита висит, напряженно вглядываясь в тишину. Перешептываясь и хрустя винчестерами в головах: скорей бы уж показали, куда молиться, кому открытки слать на День рыбака и день рождения любимого кота. Акулами под тёмными водами сознания бюджетников рыскают, потихоньку сбиваясь в кружочек, длинные списки "приёмников", которые потом укоротятся до шорт-листов. Сейчас пока время длинных списков, судя по моему ощущению времени.
Слишком часто мне приходится отвечать знакомым и незнакомым людям, как семь лет назад: верьте только kremlin.ru, оформите на него sms-подписку. Как я тогда сделал.
У этого Времени Зависания есть две неприятные черты. Растет этнизация и нетерпимость. Независимо от этноса. Нетерпимцы с разных берегов передают друг другу «приветы». То одни в склеротическом сне соберутся отгрызать край соседней республики, то другие, очнувшиеся от 15-летней дремоты, попытаются запретить соседского бабая. Эти сигналы легко пропустить мимо ушей - люди эпохи Перестройки соскучились по вниманию и нашли друг в друге благодарную аудиторию - пусть ублажают друг друга. Удивляя непричастное поколение, увлеченное монистами на футболках, Уфой и любовью.
Тут совет один: выдыхать и держаться в сторонке. Поскольку нехирургических методов борьбы с такой инфекцией у нас в стране еще не придумали. В прошлый раз, семь лет назад, дело дошло до вертолетов и гранатомётов.
Вторая примета - пока госаппарат замирает в ожидании, кто-то харизматичный и дерзкий ворует, как в последний раз: земля, гупы, шмупы, да хоть счёты бухгалтерские со стола сдёрнуть «на память» - наступают тектонические времена, расходятся плиты континентов, жить-то надо.
Смотреть на это очень обидно. Тут тоже все просто - не умел воровать, не начинай, пожалей, не порть республику. Они уедут, ты - по наивности попадешься и сядешь. Людям в погонах иногда нужны и звёздочки тоже - помни об этом.
Скоро откроются «общественные приёмные приёмников» - туда набегут безумцы, хитрецы и компроматчики, сводчики счетов. Ровной чередой потянутся ходоки, поднимая выручку «Аэрофлота», «Ютейра», S7 и Аэроэкспресса.
Люди проверяют свои и знакомых родственные связи: как бы не пропустить новую клановую конфигурацию. Вписаться в вертикаль, успев к раздаче портфелей и делянок. Благополучие в обмен на преданность и виляние хвостом.
Наивно покошмаривая мутных министриков и дерзких до общенародного добра вициков, по журналистской наивности, мы даже не предполагали, сколько домов и гектаров можно выжать из чина какого-нибудь замминистра.
По нашим представлениям, в хамитовское безвременье даже должность министра - ноль без палочки, тоскливый командир компьютера-моноблока. А оказывается, что «человек он небедный» - как изящно выразился один знакомый защитник Родины, когда мы собирали материал к одной как всегда «заказной» статье. Или как это правильно пишется - госкомзаказной?
Я прекрасно помню внезапную пугливую пустоту коридоров с летающими бумажками, которая была, когда Хамитов со своим юным Санчо Панса робко обживал сторону Правительства и постигал основы движка ЖЖ.
И прекрасно помню пустоту, которую прикрывал всемогущий режим в нулевые - при Бабае даже поручения не фиксировались на совещаниях-посиделках. Весь блеск могущества был прикрытием Великой Битвы при НПЗ.
Какая же правда и пустота нам откроется в следующий раз? Она бывает простой, грубой и неожиданной, как санитарка из анекдота, регулярно вырубающая шваброй аппарат «искусственные легкие» в палате. Быть может, вся республика, включая её измученного властью главу, работала, сама того не зная, на Ежегодный Профицит Бюджета? Который, имея банкирскую голову, опыт и связи, можно так удачно разместить под проценты, что и комар носа не подточит, и человеком можно быть «небедным». Я не знаю. Это - не главное.
Время уже пошло. И тут самое интересное - куда поедет наш нынешний вождь на заслуженный отдых? Прошлый Акела каждый день из семи лет после отставки здесь, с нами, и невозможно к нему относиться без глубокого уважения. А нынешний, как мне кажется, поедет домой, в столичный регион. И это совсем другая история.
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P.S. Приёмник – не путать с преемник. Так в Башкортостане почему-то называют новых назначенцев.