Время ожидания. Приёмников.

Какая же правда и пустота нам откроется в следующий раз? Она бывает простой, грубой и неожиданной, как санитарка из анекдота, регулярно вырубающая шваброй аппарат «искусственные легкие» в палате. Быть может, вся республика, включая её измученного властью главу, работала, сама того не зная, на Ежегодный Профицит Бюджета? Который, имея банкирскую голову, опыт и связи, можно так удачно разместить под проценты, что и комар носа не подточит, и человеком можно быть «небедным». Я не знаю. Это - не главное.