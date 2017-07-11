В Башкирии мошенница сядет на четыре года за обещание оформить паспорт

36-летняя жительница Нефтекамска получила реальный срок за мошенничество, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Городской суд вынес приговор злоумышленнице.
До 10 декабря прошлого, 2016 года, женщина на территории платной автостоянки у одного из местных торговых центров пообещала знакомому помочь оформить паспорт гражданина России его супруге, попросив её фотографии и копию старого паспорта. За свои услуги женщина попросила 500 тысяч рублей. Запрашиваемые документы мошенница получила в тот же день.
20 декабря обвиняемая получила 400 тысяч рублей, а еще через два дня оставшиеся 100 тысяч рублей. Новый паспорт гражданка пообещала предоставить 9 января 2017 года.
Паспорт женщина не предоставила, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Теперь ей предстоит провести четыре года в исправительной колонии общего режима.