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В Башкирии мошенница сядет на четыре года за обещание оформить паспорт

11 июля 2017, 11:29
Женщине удалось стрясти с отчаявшегося жителя Нефтекамска полмиллиона рублей.

36-летняя жительница Нефтекамска получила реальный срок за мошенничество, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Городской суд вынес приговор злоумышленнице.

До 10 декабря прошлого, 2016 года, женщина на территории платной автостоянки у одного из местных торговых центров пообещала знакомому помочь оформить паспорт гражданина России его супруге, попросив её фотографии и копию старого паспорта. За свои услуги женщина попросила 500 тысяч рублей. Запрашиваемые документы мошенница получила в тот же день.

20 декабря обвиняемая получила 400 тысяч рублей, а еще через два дня оставшиеся 100 тысяч рублей. Новый паспорт гражданка пообещала предоставить 9 января 2017 года.

Паспорт женщина не предоставила, а деньгами распорядилась по своему усмотрению. Теперь ей предстоит провести четыре года в исправительной колонии общего режима.

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