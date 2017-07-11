В Башкирии мошенница сядет на четыре года за обещание оформить паспорт

До 10 декабря прошлого, 2016 года, женщина на территории платной автостоянки у одного из местных торговых центров пообещала знакомому помочь оформить паспорт гражданина России его супруге, попросив её фотографии и копию старого паспорта. За свои услуги женщина попросила 500 тысяч рублей. Запрашиваемые документы мошенница получила в тот же день.