В Уфе состоится финал первенства России по футболу среди спортивных школ

В 10.00 (8.00 МСК) в матче за бронзу турнира сразятся УОР-5 (Московская область) и СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), а в решающем поединке в 12.00 (10,00 МСК) за трофей сойдутся «Краснодар» (Краснодар) и «Чертаново» (Москва).