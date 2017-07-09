В Уфе состоится финал первенства России по футболу среди спортивных школ

Сегодня, 9 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится финал и матч за 3-е место Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 2000 года рождения), сообщает пресс-служба ФК «Уфа».
В 10.00 (8.00 МСК) в матче за бронзу турнира сразятся УОР-5 (Московская область) и СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), а в решающем поединке в 12.00 (10,00 МСК) за трофей сойдутся «Краснодар» (Краснодар) и «Чертаново» (Москва).
Вход свободный.
8 июля на стадионах «Нефтяник» и «Динамо» завершились матчи плей-офф, определились итоговые места команд с 5 по 20.
«Тюмень» (Тюмень) – «Енисей» (Красноярск) – 0:3 («Тюмени» засчитано техническое поражение за неявку на игру).
«Томь» (Томск) – «Динамо» (Москва) - 0:3;
Матч за 15 место: «Луч-Энергия» (Владивосток) - Академия «Ротор» (Волгоград) - 2:2 (2:4 по пенальти);
Матч за 13 место: «Текстильщик» (Иваново) - Академия «Рамзан» - (Грозный) 0:0 (3:4 по пенальти);
Матч за 11 место: «Уфа» (Уфа) - «Анжи» (Махачкала) 1:1 (4:3 по пенальти).
Матч за 9 место: «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 2:1.
Матч за 7 место: «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Санкт-Петербург) - 3:0.
Матч за 5 место: «Спартак» (Москва) - «Академия» (Тольятти) - 1:0.