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В Башкирии авто без водителя более десяти минут катался по двору

8 июля 2017, 10:52
Остановить легковушку, повредившую несколько машин, удалось случайному прохожему, сумевшему запрыгнуть на ходу в салон авто.

Курьёзный случай произошёл в башкирском городе Нефтекамск, жители одного из дворов более десяти минут наблюдали как ВАЗ 2107 без водителя нарезал круги по двору и таранил припаркованные автомобили.

Как выяснилось позже, автомобиль принадлежит инвалиду и оборудован автоматической коробкой передач. Мужчина собирался ехать по делам, сел в автомобиль, но не закрыл дверь, когда машина тронулась, дверь распахнулась и водитель вывалился.

Самое неприятное в этой ситуации, что у владельца «взбунтовавшейся» легковушки не оказалось действующего полиса ОСАГО, судя по всему ремонт повреждённых автомобилей ему придётся выплачивать из своего кармана.

#Новости#Константин Климов#Происшествия#Видео
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