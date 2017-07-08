В Башкирии авто без водителя более десяти минут катался по двору

Курьёзный случай произошёл в башкирском городе Нефтекамск, жители одного из дворов более десяти минут наблюдали как ВАЗ 2107 без водителя нарезал круги по двору и таранил припаркованные автомобили.
Как выяснилось позже, автомобиль принадлежит инвалиду и оборудован автоматической коробкой передач. Мужчина собирался ехать по делам, сел в автомобиль, но не закрыл дверь, когда машина тронулась, дверь распахнулась и водитель вывалился.
Самое неприятное в этой ситуации, что у владельца «взбунтовавшейся» легковушки не оказалось действующего полиса ОСАГО, судя по всему ремонт повреждённых автомобилей ему придётся выплачивать из своего кармана.