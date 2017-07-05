В Башкирии арестовали многомиллионное имущество майора полиции

Прокуратура Башкирии заинтересовалась многомиллионным имуществом у высокопоставленного чиновника регионального МВД Ильнура Юсупова, сообщил телеканал "Россия Башкортостан".
Сотрудники прокуратуры проверяли, насколько расходы правоохранителя соответствуют его доходам. Выяснилось, что 35-летний замначальника одного из отделов МВД Башкирии за три года - с 2013 по 2015 - совместно с супругой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250» общей стоимостью свыше 21,6 млн руб.
- Он также построил в пригороде Уфы коттедж площадью около 200 кв м, - сообщили журналисты в телесюжете. - При этом по официальным данным годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей. Кроме того, полицейский обеспечил незаконное оформление в собственность своей семьи земельных участков в пригороде Уфы общей площадью 37 гектаров.
Чтобы уклониться от процедуры контроля за расходами, майор полиции умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения, посчитали в прокуратуре.
А поскольку он не представил доказательства законности приобретения всего этого имущества, прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства.
- В настоящее время указанные объекты арестованы, - сообщили в прокуратуре. - В адрес министра внутренних дел республики внесено представление с требованием об увольнении указанного сотрудника в связи с утратой доверия.
Также материалы проверки по фактам незаконного вывода земель сельскохозяйственного назначения из муниципальной собственности направлены в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
В свою очередь МВД Башкирии начало служебную проверку по данному факту.
- Министром внутренних дел Башкирии Романом Деевым назначена служебная проверка. В случае, если факты нарушения антикоррупционного законодательства найдут подтверждение, будет решён вопрос об увольнении сотрудника в связи с утратой доверия и привлечения его непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе регионального МВД.