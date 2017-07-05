В Башкирии арестовали многомиллионное имущество майора полиции

- Он также построил в пригороде Уфы коттедж площадью около 200 кв м, - сообщили журналисты в телесюжете. - При этом по официальным данным годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей. Кроме того, полицейский обеспечил незаконное оформление в собственность своей семьи земельных участков в пригороде Уфы общей площадью 37 гектаров.