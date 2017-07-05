Директор Сибайского педколледжа уволится после обращения в ФСБ коллеги

Директор Сибайского педагогического колледжа Зайтуна Янбекова решила уволиться по собственному желанию, это произошло после обращения преподавателя колледжа Татьяны Тахаутдиновой в ФСБ и к президенту России.
Мы писали об этом случае в апреле. Напомним, преподаватель пожаловалась на вымогательство со стороны директора, якобы на её карту пришел аванс, больше, чем обычно, и учителю предложили вернуть лишние деньги (7 592 руб). Она отказалась и решила обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Инцидент произошел в 2015 году. Не дождавшись, по её словам, «полного всестороннего и полноценного рассмотрения дела», женщина обратилась в ФСБ России и президенту страны Владимиру Путину.
Директор Сибайского педколледжа Зайтуна Янбекова ранее наличие конфликта подтвердила, но опровергла факт вымогательства:
- Раз в год преподавателям перечисляются премии за классное руководство, ей тоже перечислили, но никто не просил вернуть эти деньги. Колледж много кому помогает, и иногда мы собираем деньги у преподавателей, но это дело добровольное. У неё тоже один раз просили, но она отказалась, и больше к ней с такими просьбами никто не обращался.
Как стало известно Медиакорсети, в министерстве образования Башкирии преподавателю сообщили, что директор колледжа увольняется с 10 июля по собственному желанию.
По словам самой Зайтуны Янбековой, решение уволиться никак не связано с обращениями в правоохранительные органы Тахаутдиновой.
- Решение об увольнении было принято ещё год назад, но тогда меня уговорили в администрации города поработать ещё, я согласилась, - рассказала нашему корреспонденту Зайтуна Янбекова. - Увольняюсь из-за состояния здоровья, причиной этому не Татьяна Сергеевна (Тахаутдинова - прим.) и её постоянные обращения, они лишь ускорили процесс.