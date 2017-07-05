Директор Сибайского педколледжа уволится после обращения в ФСБ коллеги

- Раз в год преподавателям перечисляются премии за классное руководство, ей тоже перечислили, но никто не просил вернуть эти деньги. Колледж много кому помогает, и иногда мы собираем деньги у преподавателей, но это дело добровольное. У неё тоже один раз просили, но она отказалась, и больше к ней с такими просьбами никто не обращался.