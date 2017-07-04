Водителям сделали существенные послабления, касающиеся перевозки детей.

Водители смогут перевозить детей старше семи лет без детского кресла, но только на заднем сиденье, говорится в постановлении правительства России.
Поправки коснулись пункта ПДД 22.9, в новой редакции говорится, что ребёнка в возрасте от 7 до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье автомобиля с использованием одних лишь ремней безопасности. При этом при нахождении ребёнка на переднем сиденье автомобиля обязательно применение детского кресла.
Из правил убрали возможность использования так называемых «удерживающих устройств» позволяющих пристёгивать детей с использованием стандартного ремня безопасности, теперь перевозка разрешена только в автокреслах.
Также авторы поправок обратили внимание на любителей оставлять детей в запертых автомобилях, теперь несовершеннолетние до семи лет могут находиться в машине только в присутствии взрослого. Стоит отметить, что в поправках ничего не говорится о наказании за подобное нарушение, видимо, в ближайшее время стоит ждать поправок и в Кодекс об административных правонарушениях.