Водителям сделали существенные послабления, касающиеся перевозки детей.

Также авторы поправок обратили внимание на любителей оставлять детей в запертых автомобилях, теперь несовершеннолетние до семи лет могут находиться в машине только в присутствии взрослого. Стоит отметить, что в поправках ничего не говорится о наказании за подобное нарушение, видимо, в ближайшее время стоит ждать поправок и в Кодекс об административных правонарушениях.