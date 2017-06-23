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В Башкирии второклассница была готова показать себя в душе за деньги

23 июня 2017, 17:15
Предприимчивая уфимская школьница продавала билеты, чтобы другие дети смогли на нее посмотреть, когда она будет принимать душ.

Многие родители, у кого есть дети школьного возраста, летом озадачены, куда пристроить дитя, что бы он или она были под присмотром. Детский оздоровительный лагерь - один из вариантов. Уже с 7 лет детей можно отправить в лагерь на срок от 10 дней до трех недель. Но вот кто знает, что там творится без внимательного родительского взгляда?

Так в одном из уфимских лагерей произошел случай, который заставляет задуматься над состоянием нашего общества. Девочка 8 лет продавала детям билеты, которые сама нарисовала. Эти билеты давали право посмотреть на нее, когда она будет мыться в душе. Узнали об этом учителя случайно, кто-то из детей проговорился. Естественно, шоу не состоялось.

Известно, что с предприимчивой девочкой провели воспитательную беседу. Об инциденте сообщили родителям.

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