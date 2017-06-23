В Башкирии второклассница была готова показать себя в душе за деньги

Многие родители, у кого есть дети школьного возраста, летом озадачены, куда пристроить дитя, что бы он или она были под присмотром. Детский оздоровительный лагерь - один из вариантов. Уже с 7 лет детей можно отправить в лагерь на срок от 10 дней до трех недель. Но вот кто знает, что там творится без внимательного родительского взгляда?