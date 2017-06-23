В Башкирии депутаты отказали прокурору и не стали наказывать главу района

В Краснокамском районе Башкирии сегодня прошло внеочередное заседание районного совета. На нем депутаты рассмотрели представление прокурора Башкирии о привлечении к дисциплинарной ответственности главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина. Представление было направлено в мае председателю Совета Краснокамского района и главе Башкирии после прокурорской проверки, которая выявила нарушения коррупционного законодательства в действиях главы администрации.
Проверку прокуратура начала после того, как местный житель Халит Шайбаков обратился с заявлением о мошенничестве. Он утверждал, что в 2011 году купил за 400 тысяч рублей у главы администрации Краснокамского района Разифа Гильмуллина пасеку, расположенную в деревне Кариево. Сделка была зарегистрирована, но через два года Гильмуллин снова продал эту же пасеку другому покупателю - ООО «Колос», которое ограничило Шайбакову доступ к собственности. Прокуратура обратила внимание в ходе проверки и на другой факт: в период с 2006 по 2011 годы Разиф Гильмуллин пользовался земельным участком, на котором расположена пасека, без оформления правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и не указал в своей декларации о фактическом владении им.
Сам чиновник в письменном объяснении сообщил, что его двоюродный брат Халит Шайбаков рассчитался за пасеку только в 2013 году (хотя в своей декларации полученные 400 тыс руб указал еще в 2011 году). Его родственник утверждает, что расплатился за участок вовремя шесть лет назад.
По идее, депутаты должны были как-то наказать чиновника, наложив дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Но депутаты приняли решение не привлекать Разифа Гильмуллина к дисциплинарной ответственности «в связи с отсутствием оснований». Девять депутатов райсовета проголосовали за такое решение, и лишь трое –против. Сам глава администраци района на заседании не присутствовал.
Вот два видео с заседания, на одном записано выступление представителя прокуратуры, на другом - фрагмент, как один из депутатов возражает против формального подхода к делу.
По словам депутата Госсобрания Башкирии Ильгама Галина, к которому также обратился Халит Шайбаков, присутствовавший на заседании райсовета представитель прокуратуры не согласился с таким решением, и прокуратура будет его оспаривать в судебном порядке.
- Я оцениваю такое поведение депутатов как опасный прецедент, который осложняет борьбу с коррупцией, - сказал Медиакорсети Ильгам Галин. – Они таким образом выпустили джинна из бутылки, показав чиновникам, что они многое могут делать безнаказанно. Считаю, что прокуратура правильно поступает, обращаясь в суд и оспаривая такое решение.