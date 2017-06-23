В Башкирии депутаты отказали прокурору и не стали наказывать главу района

Проверку прокуратура начала после того, как местный житель Халит Шайбаков обратился с заявлением о мошенничестве. Он утверждал, что в 2011 году купил за 400 тысяч рублей у главы администрации Краснокамского района Разифа Гильмуллина пасеку, расположенную в деревне Кариево. Сделка была зарегистрирована, но через два года Гильмуллин снова продал эту же пасеку другому покупателю - ООО «Колос», которое ограничило Шайбакову доступ к собственности. Прокуратура обратила внимание в ходе проверки и на другой факт: в период с 2006 по 2011 годы Разиф Гильмуллин пользовался земельным участком, на котором расположена пасека, без оформления правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и не указал в своей декларации о фактическом владении им.