Прокурор усмотрел нарушения в обязательном изучении башкирского языка

Башкирский язык не входит в список обязательных для изучения в качестве родного языка, поэтому может присутствовать только в вариативной части учебной программы. В свою очередь вариативная часть должна согласовываться с родителями учеников. Но если в школах учебные планы с родителями не согласовываются, а родители занимают активную позицию, это и становится почвой для конфликтов.