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Прокурор усмотрел нарушения в обязательном изучении башкирского языка

22 июня 2017, 15:02
Ведомство отправило требование об устранении нарушений законодательства Рустэму Хамитову.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», прокуратура Башкирии выявила нарушения законодательства в системе образования региона, касающиеся изучения башкирского языка. Представление на устранение выявленных нарушений внесены на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова 25 мая, согласно закону о прокуратуре, «в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.»

Сам же глава региона в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал, что проблема кроется в особом мнении некоторых директоров школ и районных отделов образования.

Напомним, ранее о принуждении изучать башкирский язык в школах заговорили в апреле этого года, когда мать одного из учеников 39-й гимназии обратилась в прокуратуру. Поводом для обращения стал учебный план на 2017-2018 год, который в гимназии составили без учёта мнения родителей.

Продолжение история получила, когда уфимец заявил об угрозах со стороны директора Гимназии №3 «отказать в обучении» ребёнка - из-за активной позиции родителей, выступающих против навязывания башкирского языка. После публикации этой информации в СМИ конфликт был достаточно быстро разрешён, и руководство школы пообещало родителям учеников учесть их мнение при составлении учебного плана.

Башкирский язык не входит в список обязательных для изучения в качестве родного языка, поэтому может присутствовать только в вариативной части учебной программы. В свою очередь вариативная часть должна согласовываться с родителями учеников. Но если в школах учебные планы с родителями не согласовываются, а родители занимают активную позицию, это и становится почвой для конфликтов.

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#Новости#Рустэм Хамитов#Константин Климов#Политика
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