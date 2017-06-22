Прокурор усмотрел нарушения в обязательном изучении башкирского языка

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», прокуратура Башкирии выявила нарушения законодательства в системе образования региона, касающиеся изучения башкирского языка. Представление на устранение выявленных нарушений внесены на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова 25 мая, согласно закону о прокуратуре, «в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.»
Сам же глава региона в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал, что проблема кроется в особом мнении некоторых директоров школ и районных отделов образования.
Напомним, ранее о принуждении изучать башкирский язык в школах заговорили в апреле этого года, когда мать одного из учеников 39-й гимназии обратилась в прокуратуру. Поводом для обращения стал учебный план на 2017-2018 год, который в гимназии составили без учёта мнения родителей.
Продолжение история получила, когда уфимец заявил об угрозах со стороны директора Гимназии №3 «отказать в обучении» ребёнка - из-за активной позиции родителей, выступающих против навязывания башкирского языка. После публикации этой информации в СМИ конфликт был достаточно быстро разрешён, и руководство школы пообещало родителям учеников учесть их мнение при составлении учебного плана.
Башкирский язык не входит в список обязательных для изучения в качестве родного языка, поэтому может присутствовать только в вариативной части учебной программы. В свою очередь вариативная часть должна согласовываться с родителями учеников. Но если в школах учебные планы с родителями не согласовываются, а родители занимают активную позицию, это и становится почвой для конфликтов.