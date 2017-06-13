В Башкирии пройдет этап Международного ралли «Шёлковый путь-2017»

Справка: Соревнование впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии на церемонии награждения победителей ралли. Соревнование получило название «Шёлковый путь» с целью подчеркнуть евразийский маршрут ралли и его связующую роль для стран региона Великого шелкового пути. Реализация проекта президентами России, Казахстана и Туркменистана первоначально была поручена спортивной команде «Камаз-мастер», имевшей 25-летний опыт участия в трансконтинентальных многодневных гонках по всему миру. В состав исполнительной дирекции вошли лучшие специалисты авторалли «Дакар», велогонки «Тур-де-Франс» и других именитых соревнований. Старт ралли последние 3 года проводился в июле на Красной площади в Москве.