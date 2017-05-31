В июне у жителей Башкирии появится дополнительный выходной день

Posted 31 мая 2017, 07:10
Published 31 мая 2017, 07:10
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В июне всех жителей Башкирии ждут три дня выходных подряд. В соответствии с постановлением правительства республики 25 июня 2017 года объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Уразы, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.
Поскольку в этом году нерабочий день Ураза-байрам выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 26 июня. 23 июня, в пятницу, рабочий день не сокращается.
Нерабочими днями являются 24, 25 и 26 июня.