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Posted 31 мая 2017, 07:10

Published 31 мая 2017, 07:10

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В июне у жителей Башкирии появится дополнительный выходной день

31 мая 2017, 07:10
В июне все мусульмане отпразднуют праздник Ураза-Байрам.

В июне всех жителей Башкирии ждут три дня выходных подряд. В соответствии с постановлением правительства республики 25 июня 2017 года объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Уразы, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Поскольку в этом году нерабочий день Ураза-байрам выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 26 июня. 23 июня, в пятницу, рабочий день не сокращается.

Нерабочими днями являются 24, 25 и 26 июня.

#Кристина Дейнеко#Общество#Новости
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