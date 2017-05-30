В Уфе прошел всероссийский семейный праздник «Зеленый марафон» от Сбербанка

- Особенно приятно, что в этом году в марафоне приняли участие почти 300 маленьких бегунов. Среди них присутствовали и те, у кого есть проблемы со здоровьем. Им тяжело даже просто прогуляться, не говоря уже о том, чтобы выйти на старт, - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка, который сам пробежал самую длинную дистанцию забега. - В этом году специально для людей с ограниченными возможностями – и детей, и взрослых – мы организовали специальные забеги и активности. «Бежим со смыслом» - такой девиз этого «Зеленого марафона». Мы поставили себе задачу помочь людям с инвалидностью почувствовать себя свободными от каких-либо ограничений, с которой, судя по отзывам наших участников, мы справились.