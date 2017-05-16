Константин Толкачев призвал полицию обеспечить соблюдение «сухого закона»

– Уверен, педагоги и родительское сообщество воспринимают новое ограничение исключительно положительно. Оно нацелено на обеспечение безопасности детей во время проведения одного из главных праздников в их жизни. Прощание со школой должно стать днем, который на долгие годы запомнится исключительно положительными и радостными впечатлениями. Его не должны омрачать негативные воспоминания, связанные с действиями лиц, злоупотребляющих алкоголем, тем более что они могут угрожать общественному порядку и безопасности детей. Надеюсь, представители розничной торговли с пониманием отнесутся к действию нового Закона и подчинятся его требованиям. В свою очередь хочу обратиться к правоохранительным органам с просьбой обратить особое внимание на соблюдение закона с учетом того, что ограничение в день последнего звонка будет действовать впервые.