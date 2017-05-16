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Posted 16 мая 2017, 05:19

Published 16 мая 2017, 05:19

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Константин Толкачев призвал полицию обеспечить соблюдение «сухого закона»

16 мая 2017, 05:19
В декабре прошлого года депутаты Госсобрания приняли закон, который предусматривает запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории всей республики в день проведения последнего звонка.

В декабре прошлого года депутаты Госсобрания приняли закон, который предусматривает запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории всей республики в день проведения последнего звонка (25 мая - прим.).

Новый закон вступил в силу в январе текущего года. Во время последнего звонка 25 мая ограничение будет применено впервые. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев в связи с этим обратился к представителям розничной торговли, правоохранительным органам, педагогам и родителям.

– Уверен, педагоги и родительское сообщество воспринимают новое ограничение исключительно положительно. Оно нацелено на обеспечение безопасности детей во время проведения одного из главных праздников в их жизни. Прощание со школой должно стать днем, который на долгие годы запомнится исключительно положительными и радостными впечатлениями. Его не должны омрачать негативные воспоминания, связанные с действиями лиц, злоупотребляющих алкоголем, тем более что они могут угрожать общественному порядку и безопасности детей. Надеюсь, представители розничной торговли с пониманием отнесутся к действию нового Закона и подчинятся его требованиям. В свою очередь хочу обратиться к правоохранительным органам с просьбой обратить особое внимание на соблюдение закона с учетом того, что ограничение в день последнего звонка будет действовать впервые.

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