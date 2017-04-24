Эвакуация в Башкирском аграрном - опасного предмета не оказалось

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции и другие службы, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В целях безопасности из здания были эвакуированы все находившиеся там люди. Кинологи осмотрели оставленную в коридоре вещь. Информация об опасном предмете не подтвердилась.В настоящее время учебное заведение функционирует в штатном режиме.