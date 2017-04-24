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Эвакуация в Башкирском аграрном - опасного предмета не оказалось

24 апреля 2017, 12:05
Сообщение об опасном предмете в аграрном университете в Уфе не подтвердилось.

Сегодня утром поступило сообщение о том, что на втором этаже Башкирского государственного аграрного университета находится подозрительный предмет, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции и другие службы, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В целях безопасности из здания были эвакуированы все находившиеся там люди. Кинологи осмотрели оставленную в коридоре вещь. Информация об опасном предмете не подтвердилась.В настоящее время учебное заведение функционирует в штатном режиме.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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