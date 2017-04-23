В Башкирии задержаны трое мужчин, угнавших семь автомобилей

Как следует из сообщения пресс-службы МВД республики, сообщения об угонах поступили в полицию 21 и 22 апреля. Все похищенные авто были исключительно отечественного производства. Сотрудники полиции установили подозреваемых и их причастность к совершению семи угонов автомобилей в Бирске. Двое угонщиков уже были ранее судимы.
- По предварительной версии, в ночное время мужчины незаконно проникали в салоны автомобилей, напрямую замыкали систему зажигания и ехали кататься, - пояснили в пресс-службе МВД республики. - При этом они забирали с собой найденные ценные вещи – автомобильные гаджеты. В одной из машин подозреваемые даже нашли золотое кольцо.
По данному факту возбуждено пять уголовных дел по статье 166 УК РФ «Угон». Двое из подозреваемых находятся под стражей.