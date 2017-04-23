В Башкирии задержаны трое мужчин, угнавших семь автомобилей

- По предварительной версии, в ночное время мужчины незаконно проникали в салоны автомобилей, напрямую замыкали систему зажигания и ехали кататься, - пояснили в пресс-службе МВД республики. - При этом они забирали с собой найденные ценные вещи – автомобильные гаджеты. В одной из машин подозреваемые даже нашли золотое кольцо.