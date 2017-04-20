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Жительницу Стерлитамака осудили за поджог сожителя

20 апреля 2017, 14:42
Женщина созналась в преступлении и отправилась за решетку.

39-летняя жительница Стерлитамака признана виновной в совершении преступления по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом". Следователи выяснили, что в декабре прошлого года, женщина распивала алкоголь у себя дома совместно с бывшим возлюбленным.

- В ходе застолья возникла ссора. Женщина решила жестоко убить мужчину. Она взяла со шкафа бутылку с растворителем и с особой жестокостью и бессердечием, понимая, что данный способ убийства причинит особые страдания потерпевшему, облила растворителем бывшего сожителя и подожгла. С места происшествия скрылась, - сообщают в следственном комитете Башкирии.

Мужчине удалось погасить огонь на своем теле, но избежать ожогов 2 степени не удалось. Кроме того, в квартире преступницы произошел пожар. Имущество было повреждено, но пламя потушили другие жильцы дома.

Поджигательнице назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Кристина Дейнеко#Происшествия
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