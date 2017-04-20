Жительницу Стерлитамака осудили за поджог сожителя

- В ходе застолья возникла ссора. Женщина решила жестоко убить мужчину. Она взяла со шкафа бутылку с растворителем и с особой жестокостью и бессердечием, понимая, что данный способ убийства причинит особые страдания потерпевшему, облила растворителем бывшего сожителя и подожгла. С места происшествия скрылась, - сообщают в следственном комитете Башкирии.