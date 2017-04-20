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Житель Чишмов хотел поменять корову на квартиру в Уфе

20 апреля 2017, 04:28
Обычно в квартирный трейд-ин пытаются сдать дачи, машины и мотоциклы.

Сорокапятилетний житель Чишмов Расул Аглямов рассчитывал обменять корову, которая долгие годы являлась венцом домашнего хозяйства всего семейства, на новую квартиру в Уфе. По словам фермера, он увидел рекламу, в которой говорилось, что застройщик меняет новые квартиры на текущее жилье своих клиентов. Недолго думая, Аглямов решил предложить в качестве частичной оплаты домашнюю скотину.

- Программа обмена вторичного жилья на новые квартиры действительно очень востребована, поскольку позволяет нашим клиентам без лишних хлопот избавиться от старых квадратных метров и приобрести новые. В обмен нам предлагали авто, дачи и даже мототранспорт, но корову - впервые, – комментирует исполнительный директор ГК «Госстрой» Ян Фельдман.

Как потом выяснилось, теща Расула Аглямова является собственницей уфимской «двушки» в старой «хрущевке» на пр. Октября, которую семья Аглямовых решила обменять на новую квартиру в ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне.

#Новости#Константин Климов#Общество
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