Владимир Путин подарил школьнику из Башкирии свою фотографию с автографом

Уфимский пенсионер Александр Звягин обратился к Владимиру Путину с предложением внести изменения в Конституцию Российской Федерации, в частности в статью 34 (каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности). Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин внимательно выслушал мужчину, сообщив, что его предложения будут направлены в соответствующие ведомства.