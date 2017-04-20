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Уфимца приговорили к 3,5 годам за избиение полицейского

20 апреля 2017, 11:43
Попытка утихомирить дебошира закончилась для участкового избиением.

В Уфе оглашён приговор 39-летнему уфимцу, в октябре прошлого года напавшего на полицейского.

Как удалось установить следователям, а затем и доказать в суде, участковый уполномоченный приехал на вызов жительницы одной из квартир, которая сообщила о разбушевавшемся сожителе.

Мужчина не стал разговаривать с представителем власти, избил его, а затем, угрожая ножом, выставил за дверь. Задержать дебошира помогли прибывшие по вызову участкового сотрудники патрульно-постовой службы.

Ближайшие три с половиной года дебоширу предстоит провести в колонии строгого режима.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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