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В Уфе пьяный водитель угодил за решётку

19 апреля 2017, 16:50
Мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

34-летний житель Дёмского района отправится за решётку. Мужчину лишили свободы за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В декабре минувшего года Федотов управлял автомобилем Toyota Avensis. Его остановили сотрудники ДПС, мужчина оказался пьян. Выяснилось, что его уже дважды привлекали к уголовной ответственности. Однако первый приговор суда, согласно которому нарушителю предстояло выполнить обязательные работы, так и не был исполнен, -сообщили в прокуратуре Дёмского района Уфы.

Мужчину объявили в розыск, после чего арестовали и приговорили к реальному сроку. Но даже после этого он снова сел за руль подшофе.

Только после повторного ареста любителя горячительного приговорили к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После исполнения наказания он не имеет права садиться за руль в течении 3-х лет.

#Новости#Кристина Дейнеко#Происшествия
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