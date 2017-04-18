Первое явление Эркки

Ещё один момент, который запомнился после пресс-конференции – на все вопросы, связанные с выбором игроков, Эркка отвечал, что будет это всё будет обсуждать с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом. Не знаем, связано ли это с профессиональными принципами тренера или же он в курсе конфликта между предыдущим наставником команды Игорем Захаркиным и Вайсфельдом, но последний очевидно был доволен собой и ответами Эркки.