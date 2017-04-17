В Башкирии пройдет международный экофорум

Программа форума включает пленарное заседание, а также работу секций по направлениям «Экострой», «Экогород», «Эковоздух», «Агроэкология», «Экотуризм», «Экокультура и экообразование». На выставке будут представлены оборудование и технологии по сбору, переработке, рециклингу, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства, специальная мусороуборочная техника, компании, занимающиеся озеленением территорий и благоустройством, экологичные строительные и отделочные материалы, здоровое питание, напитки.