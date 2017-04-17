Следственный комитет начал проверку по факту пожара с двумя погибшими в Уфе

Управление следственного комитета по Башкирии начало доследственную проверку по факту обнаружения двух тел в сгоревшем доме в Ленинском районе Уфы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, возгорание произошло вчера, 16 апреля, в одном из частных домов в Ленинском районе Уфы. Сейчас следователи проводят ряд экспертиз, в том числе и для определения причин смерти.
- По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщила руководитель пресс-службы следственного комитета Светлана Абрамова.