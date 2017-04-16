В Башкирии изнасиловали женщину-фельдшера – соцсети

Также Медиакорсети рассказали историю этой женщины. В 2010 году ее муж работал пастухом, и попросил молодого парня помочь закрыть баранов, потом его пригласил на чай, а в это время его жена со своими подругами сидела дома, пили водку. И тогда во время вспыхнувшей ссоры она ножом ударила парня прямо в сердце. Тот после такого удара не выжил, а муж взял вину на себя, чтобы жена растила двух несовершеннолетних детей. Вышел он из заключения в сентябре 2016 года. Когда случилась эта страшная история, он выезжал на заработки, его дома не было.