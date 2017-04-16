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В Башкирии изнасиловали женщину-фельдшера – соцсети

16 апреля 2017, 14:26
Теперь в деревне прошел слух, что женщина умерла в больнице.

В социальной сети Вконтакте обсуждают новость об изнасиловании женщины в деревне Байгускарово Хайбуллинского района Башкирии.

- Сегодня узнала одну новость, которая меня просто шокировала! У меня сердце защемило от такой бесчеловечности, от такой дикости! Неужели эти твари достойны после этого жить и дышать?!? А эта бедная женщина между жизнью и смертью, - пост с таким содержанием появился в сети сегодня ночью.

По словам источника Медиакорсети, 10 апреля женщину нашли дома, насильники чего только с ней не творили, якобы четыре дня она лежала в таком состоянии, её увезли в Сибай, а вчера слух прошел в деревне, что она умерла. Женщине 48 лет.

Также Медиакорсети рассказали историю этой женщины. В 2010 году ее муж работал пастухом, и попросил молодого парня помочь закрыть баранов, потом его пригласил на чай, а в это время его жена со своими подругами сидела дома, пили водку. И тогда во время вспыхнувшей ссоры она ножом ударила парня прямо в сердце. Тот после такого удара не выжил, а муж взял вину на себя, чтобы жена растила двух несовершеннолетних детей. Вышел он из заключения в сентябре 2016 года. Когда случилась эта страшная история, он выезжал на заработки, его дома не было.

Мы следим за развитием событий.

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#Новости#Изнасилование#Разиф Абдуллин#Происшествия
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