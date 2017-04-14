В Башкирии покупатель «Рено» отсудил у автосалона тройную цену машины

– В статье 18 Закона «О защите прав потребителей» сказано, что при обнаружении в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы, – рассказывает председатель ОЗПП Рамиль Загретдинов. – Однако продавец, упорствуя, пропустил установленные для этого сроки и усугубил свою материальную ответственность. Вместо 402 тысяч рублей, которые требовал покупатель, автосалону пришлось по решению суда заплатить 1 миллион 200 тысяч рублей. В эту сумму вошли: неустойка (1% за каждый день просрочки), компенсация морального вреда, расходы на представителя, стоимость экспертизы, штраф в размере 50% от присуждённой судом суммы, госпошлина в доход государства.