В Башкирии покупатель «Рено» отсудил у автосалона тройную цену машины

Проблемы с недобросовестным исполнением продавцами своих обязанностей стали часто возникать при реализации автомобилей, повреждённых при перевозке и выдаваемых за целые. Если автомобиль грамотно «загримирован», дефекты не заметны.
Поучителен в этом плане один из выигранных исков, который от лица обманутого покупателя подала региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей» (ОЗПП).
Туймазинец Н. в январе 2016 года купил в одном из автосалонов в городе Октябрьский новый автомобиль «Рено» стоимостью 402 тысячи рублей. Каково же было удивление покупателя, когда при снятии слегка помявшегося бампера он обнаружил на кузове ржавчину и следы проведения сварочных, рихтовочных работ, которые не были оговорены в договоре. Н. в письменной претензии потребовал заменить автомобиль на аналогичный, указав на предоставление неполной информации о качестве товара, но получил отказ. Тогда он потребовал вернуть деньги, и вновь получил отказ.
В ходе судебного процесса продавец заявил, будто данные дефекты появились уже после продажи, в результате ДТП. Это было большой ошибкой с его стороны. Потому что по ходатайству ОЗПП суд провёл техническую экспертизу машины и выяснилось, что она была повреждена при перевозке и ремонтировалась до продажи.
– В статье 18 Закона «О защите прав потребителей» сказано, что при обнаружении в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы, – рассказывает председатель ОЗПП Рамиль Загретдинов. – Однако продавец, упорствуя, пропустил установленные для этого сроки и усугубил свою материальную ответственность. Вместо 402 тысяч рублей, которые требовал покупатель, автосалону пришлось по решению суда заплатить 1 миллион 200 тысяч рублей. В эту сумму вошли: неустойка (1% за каждый день просрочки), компенсация морального вреда, расходы на представителя, стоимость экспертизы, штраф в размере 50% от присуждённой судом суммы, госпошлина в доход государства.
Главный урок из этой истории: при покупке «авто», если сомневаетесь в качестве машины, немедленно проводите экспертизу и обращайтесь к юристам.